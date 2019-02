Infraero garante que Galeão está preparado para Copa

Rio de Janeiro – O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim está preparado para atender à demanda prevista para a Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol (Fifa), que ocorrerá em 12 cidades brasileiras no período de 12 de junho a 13 de julho próximo, incluindo a capital fluminense.

A avaliação foi feita hoje (25) pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Por meio de sua assessoria de imprensa, a Infraero esclarece, a pedido da Agência Brasil, que a capacidade atual de atendimento do Galeão é 17,4 milhões de passageiros ao ano. A demanda prevista para 2014 alcança 18,9 milhões de passageiros/ano.

A conclusão dos trabalhos no terminal 2, prevista para o mês de abril, vai aumentar em 13 milhões a capacidade do aeroporto, o que leva a empresa a afiançar que o Galeão estará pronto para receber 30,4 milhões de passageiros ao ano durante a Copa do Mundo. Para 2014, a projeção é que a capacidade do aeroporto atinja 30,8 milhões de passageiros.

São três as obras em andamento no Galeão. No terminal 1, as obras de reforma foram iniciadas em agosto de 2012, após obras complementares que começaram em setembro de 2008. No setor A, as obras deverão ser encerradas no próximo mês de abril. Já nos setores B e C, a reforma, segundo informou a Infraero, será reavaliada em conjunto com o novo concessionário. A empresa assegurou que isso não afetará as operações durante a Copa da Fifa.

Os investimentos para as obras no terminal 1 fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) (2011 – 2014) e totalizam R$ 198,36 milhões. Até o mês passado, 48,07% das obras tinham sido executadas. A Infraero estima que a reforma nesse terminal de passageiros aumentará em 12,8 milhões de pessoas a capacidade do aeroporto.

A segunda obra envolve a reforma do terminal 2 de passageiros, iniciada em novembro de 2008, com término previsto também para abril deste ano. Os investimentos incluídos no PAC 2 alcançam R$ 156,39 milhões. Até fevereiro último, 66,36% das obras tinham sido efetuadas. A reforma do terminal 2 vai elevar a capacidade de movimentação do Galeão em 13 milhões de pessoas.

A Infraero lembrou que em janeiro deste ano foi entregue ao público a nova área de embarque do terminal de passageiros 2. Com área de 11.109 metros quadrados, o espaço tem nova entrada para o embarque internacional, duas novas ilhas de check-in (apresentação do passageiro no balcão da empresa aérea, munido de documentos e bagagem) com 32 balcões de atendimento, seis pórticos de raio-x para bagagem de mão, além de um raio-x exclusivo para as mercadorias das lojas localizadas dentro do embarque e outro para bagagens especiais. Também foram instaladas 16 novas cabines para operação da Polícia Federal, relatou a assessoria.

O terceiro pacote de obras envolve a recuperação e revitalização dos sistemas de pistas e pátios, iniciadas em outubro de 2011, com conclusão programada para este mês. O índice de execução hoje é superior a 90%. Os investimentos, também inseridos no PAC 2, somam R$ 85,10 milhões. No total, incluindo as obras previstas nos dois terminais e nos sistemas de pistas e pátios, os investimentos da Infraero no Galeão chegam a R$ 439, 85 milhões.

Ainda de acordo com a Infraero, o Galeão movimentou 17,1 milhões de passageiros, em 2013, para uma capacidade atual de 17,4 milhões de pessoas. “Ou seja, até 2013, o Galeão operou dentro da capacidade”, enfatizou a empresa.

O Rio de Janeiro abrigará sete jogos da Copa. Eles incluem as partidas entre Argentina e Bósnia, no dia 15 de junho; entre Espanha e Chile, no dia 18; Bélgica e Rússia, no dia 22; entre França e Equador, no dia 25 de junho; uma partida das oitavas de final, no dia 28 de junho; uma partida das quartas de final, em 4 de julho; e a final do torneio, no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no dia 13 de julho.