Informações sobre sobreviventes do desastre aéreo em Cuba são divulgadas

Os três sobreviventes do acidente com o Boeing-737-200, da Cubana de Aviação, arrendado pela companhia mexicana Damojh, são mulheres. Todas estão em estado grave e passam por exames médicos nesta tarde, informou o diretor do Hospital Universitário Geral, Martínez Blanco. Um quarto passageiro foi resgatado com vida, mas acabou morrendo no hospital.

O Boeing-737-200, que caiu por volta do meio-dia desta sexta-feira (13h em Brasília), no município de Boyeros, nos arredores do aeroporto de Havana, transportava 104 passageiros e nove tripulantes, alguns estrangeiros, segundo a imprensa oficial. Entre as vítimas, há um bebê, de 2 anos, e quatro crianças.

Após visitar o local onde caiu o avião, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentou o acidente e prestou solidariedade às famílias das vítimas. “Em nome do governo cubana e do Partido Comunista de Cuba lamentamos o ocorrido e prestamos condolências às famílias pelo trágico acidente”, disse Díaz-Canel.

A aeronave caiu em uma área agrícola, na região de Boyeros, onde moram aproximadamente 800 pessoas. Segundo o presidente cubano, os moradores da localidade ajudam nas buscas e colaboram com os bombeiros.

Por enquanto, não há informações sobre as causas do acidente.

*Com informações do jornal Granma, veículo oficial de Cuba