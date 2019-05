Ineficiência no gasto público custa US$ 68 bilhões por ano ao Brasil

São Paulo – A ineficiência no gasto público custa por ano US$ 68 bilhões aos cofres brasileiros, o equivalente a 3,9% do Produto Interno Bruto do país, de acordo com estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que comparou a alocação dos recursos e a execução de programas nos países da América Latina e do Caribe. Para melhorar a gestão do investimento, o levantamento sugere priorizar projetos com maior impacto social, incluindo a revisão da estrutura de carreiras e salários, o fortalecimento de sistemas de compras públicas, especialmente o ComprasNet, e a criação de mecanismos que assegurem a transferência de dinheiro para os que realmente necessitam.

Já no que se refere à desigualdade social, os impostos diretos e os programas de transferências de renda têm efeito diminuto. Os recursos conseguem reduzir a lacuna social em cerca de 8,3%, ante os 38% da amostra com países desenvolvidos.

Não é apenas no Brasil que isso acontece. Apesar de os países da América Latina e do Caribe gastar mais em segurança pública do que países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a região continua sendo a mais violenta do mundo com 33% do total global de homicídios, apesar de ter apenas 9% da população mundial. A taxa de homicídios corresponde a quatro vezes a média mundial. Não à toa, o custo da criminalidade para o bem-estar da população na América Latina e no Caribe é estimado em 3,5% do PIB da região.