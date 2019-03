Indra modernizará navegação aérea no Brasil

Madri – A multinacional tecnológica espanhola Indra assinou um contrato com a Infraero para instalar ao longo do país 24 estações terrestres de rádio chamadas DVOR/DME, por um valor de US$ 54 milhões.

Segundo informou nesta sexta-feira a companhia espanhola em uma nota, com estas instalações os pilotos poderão contar com uma rede mais ampla de sistemas de transmissão em alta frequência (VHF), destinados a apoiá-los para a determinação exata de suas posições geográficas em cada momento.

O contrato da Infraero faz parte dos planos do governo brasileiro de modernização do controle do tráfego aéreo e dos aeroportos, e tem como objetivo enfrentar o aumento do número de voos no país nos últimos anos.

As 24 novas estações serão implantadas em posições estratégicas em todo o território nacional, o que permitirá cobrir o espaço aéreo de norte a sul.