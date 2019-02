Incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo deixa dez mortos

Um incêndio deixou dez mortos e três pessoas feridas no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, zona oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira, 8.

Segundo os bombeiros, dez pessoas morreram e outras três foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

As chamas destruíram o alojamento onde dormem jogadores de base do Flamengo menores de 18 anos, segundo declarou o tenente-coronel dos bombeiros, Douglas Henaut, aos jornalistas. Parentes estão no local em busca de informações.

Três feridos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Um deles se chama Cauã, de 14 anos. Os outros, Francisco Diogo Bento Alves e Jonatan Cruz Ventura. Ainda segundo a TV, um deles esta em estado mais grave.

Os bombeiros foram acionados às 5h17 da manhã. As equipes de bombeiros que estão no local já conseguiram controlar as chamas e neste momento trabalham para evitar novos focos. Por enquanto, se desconhece o motivo do incêndio.

Imagens aéreas divulgadas pela TV Globo mostraram uma parte da área do CT completamente destruída por chamas.

Recebemos imagens do espaço atingido pelo incêndio. Na segunda, podemos ver a proximidade com o novo módulo profissional #gefla pic.twitter.com/GCZhTbnIVw — Cahê Mota (@cahemota) February 8, 2019

Tragédia no centro de treinamento do Flamengo: 10 mortos em um incêndio no “Ninho do Urubu”. pic.twitter.com/fgm5LuiaFV — flaviofachel (@flaviofachel) February 8, 2019

O Flamengo não se manifestou de imediato em suas redes sociais ou no site oficial do clube sobre a tragédia.

O Rio de Janeiro se recupera ainda do forte temporal que caiu sobre a cidade na noite de quarta-feira e que deixou seis mortos, causou inundações em vários pontos, deslizamentos de terra, queda de mais de 200 árvores e destruiu dezenas de veículos.

A região oeste, onde fica o CT do Flamengo, foi uma das mais afetadas por essa tempestade.

O Ninho do Urubu, considerado um dos centros de treinamento mais modernos da América Latina, conta com um módulo para a equipe profissional do Flamengo, dois campos, um espaço específico para a preparação de goleiros, além de uma área para alojamentos.

Em 2018, o Flamengo inaugurou uma nova estrutura para o time principal e deixou as instalações antigas para os jogadores das categorias de base do clube.

Incêndio deixa mortos e feridos no Centro de Treinamento do Flamengo, os bombeiros informaram que 10 pessoas morreram e 3 pessoas estão em estado grave!!! Acidente no CT em Vargem Grande, RJ. #LUTO😭😭 pic.twitter.com/AXD3h02Q2W — FLANAACAO🔴⚫ (@FLANAACAO) February 8, 2019

Clubes se solidarizam com Flamengo

A tragédia no time carioca sensibilizou outros clubes, que, pelo Twitter, estão enviando mensagens para as famílias das vítimas. Rivais do time carioca, como Fluminense e Botafogo, lamentaram o ocorrido.

“O Fluminense Football Club lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e se solidariza com a dor do Clube de Regatas do Flamengo. Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares”, disse o Fluminense no Twitter.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e se solidariza com a dor do Clube de Regatas do Flamengo. Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 8, 2019

A Associação Portuguesa de Desportos se solidariza ao @Flamengo, seus torcedores, atletas e familiares pela tragédia ocorrida no CT do Ninho do Urubu.#ForçaFlamengo — Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 8, 2019

Estamos consternados com o trágico incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, o CT das categorias de base do @Flamengo. Manifestamos nossa solidariedade ao clube, à torcida e aos familiares e amigos das vítimas neste momento de dor. — S. C. Internacional (@SCInternacional) February 8, 2019

😢 Estamos em choque com o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Neste momento de dor e luto, externamos toda a nossa solidariedade ao @Flamengo, à torcida flamenguista e aos familiares e amigos das vítimas.#ForçaFlamengo — Corinthians (@Corinthians) February 8, 2019

(Mais informações em instantes)