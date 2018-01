Um princípio de incêndio no plenário da Câmara dos Deputados na manhã de hoje (25) causou a interdição do salão Verde e do Comitê de Imprensa da Casa.

A assessoria de impresna da Câmara informou que está apurando o caso e não deu detalhes.

Neste momento, agentes da Brigada de Incêndio da Casa trabalham no local.

Mais informações em instantes.