Incêndio em refinaria: Petrobras descarta impacto no abastecimento

A Petrobras divulgou, há pouco, nota à imprensa com mais detalhes sobre o incêndio que atingiu unidades da refinaria de Paulínia, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (20).

“O incêndio atingiu parte de uma das unidades de craqueamento catalítico e de uma das unidades de destilação atmosférica, que fazem parte do processo de refino de petróleo, mas a extensão dos danos ainda passará por avaliação detalhada”, informa o texto.

A empresa acrescenta que “a produção foi preventivamente paralisada e que a companhia está avaliando o prazo para retorno das demais unidades não afetadas pelo incêndio”.

A nota da Petrobras confirma que não houve feridos, diz que o incêndio já foi controlado e descarta “impacto imediato no abastecimento”. A empresa ressalta que conta com o estoque e a produção das demais refinarias para garantir a oferta de combustíveis aos seus clientes.

Pof fim, a Petrobras ressalta que mantém o compromisso com a segurança de suas operações e instalações adotando padrões da indústria mundial de petróleo. “A refinaria conta com planos de emergência e sua equipe de contingência foi prontamente acionada para conter o incêndio, em conjunto com o Corpo de Bombeiros.”