Incêndio destrói estação histórica de Jundiaí, SP

São Paulo – A antiga estação de trens da Rua Doutor Torres Neves, no centro de Jundiaí, foi destruída por um incêndio na tarde desta segunda-feira, 9. O fogo consumiu o madeiramento do telhado, janelas e parte de uma parede, que cedeu. A Guarda Municipal da cidade paulista afirma que, logo ao visualizar a fumaça por meio do monitoramento por câmeras, acionou o Corpo de Bombeiros.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Cultura (UGC), afirma que o imóvel pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit), órgão responsável pela conservação do local e vinculado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A reportagem contatou o órgão e aguarda retorno sobre a situação do edifício.

A estação foi inaugurada em 1868 para atender à Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, mas foi desativada após a construção de um novo terminal a 800 metros de distância do local, cuja construção foi iniciada em 1870.

A “Estaçãozinha”, como era conhecida, atendia aos barões do café, fazendeiros e população que seguiam do centro de Jundiaí para o interior do Estado ou capital.