Incêndio atinge um dos pavilhões do Riocentro

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Pavilhão 3 do Riocentro, o maior centro de convenções do país, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria de comunicação da empresa GL Events, que administra o centro, informou que o fogo começou por volta das 21h de ontem (29) e foi provocado por um balão que caiu no telhado do Pavilhão 3.

Ainda segundo a empresa, apesar de o telhado ser revestido com uma manta impermeabilizante própria para retardar incêndios e de os bombeiros terem chegado prontamente ao local, o fogo se espalhou rapidamente.

Os bombeiros tiveram dificuldades para combater o fogo que só foi controlado por volta de meia-noite. O trabalho entrou pela madrugada de hoje, com a operação de rescaldo do local.

A administração do Riocentro também informou que não havia evento no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. A empresa ainda está calculando os prejuízos causados pelo fogo.

A zona oeste do Rio de Janeiro é a mais afetada por incêndios provocados por balões. Só no ano passado mais de 12 caíram no Riocentro, sendo que um deles atingiu o telhado do Pavilhão 2, provocando um incêndio.

A partir de quarta-feira (1º) está previsto o Congresso Internacional de Matemáticos (ICM), que irá até 9 de agosto, no Centro de Convenções do Rio de Janeiro.

A Agência Brasil entrará em contato com a organização do evento para verificar se será necessário fazer adaptações, após o incêndio desse domingo.

Em 2017, o Velódromo do Parque Olímpico do Rio, que fica próximo ao Riocentro, foi atingido por dois incêndios provocados por balões, um em julho e outro em novembro. Nas duas ocasiões, o fogo destruiu parte da cobertura do equipamento.