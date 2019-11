Incêndio atinge Hospital Balbino, no Rio de Janeiro

São Paulo – O Hospital Balbino, no Rio de Janeiro, foi vítima de um incêndio na tarde deste domingo (3). Às 14h56, o Corpo de Bombeiros foi chamado para responder a ocorrência em Olaria, na Zona Norte da capital fluminense. As chamas já foram controladas.

O fogo teria se iniciado em uma sala localizada no sétimo andar do prédio. O espaço é utilizado como área administrativa e não conta com a presença de pacientes. O incêndio teria se originado por conta de um problema no ar-condicionado da sala.

Segundo o hospital, em nota divulgada à imprensa, 92 pessoas estavam presentes no prédio no momento do incêndio e foram evacuadas pelo Corpo de Bombeiros. Nenhum paciente se feriu ou foi deslocado para outros hospitais da região.

O Hospital Balbino também afirmou que os pacientes já estão retornando para dentro do edifício para dar continuidade em seus tratamentos.

Confira a nota completa:

“O Hospital Balbino informa que ocorreu um foco de incêndio, às 14h48, no ar condicionado da TI (informática) e call center, localizada no 7º andar do Hospital.

Conforme o plano de segurança, os pacientes e acompanhantes foram retirados dos andares e realocados em outros setores, no térreo do hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela brigada de incêndio do Balbino, que conseguiu controlar o foco do incêndio e, concomitantemente, realizar a evacuação dos pacientes e acompanhantes. Não houve paciente ferido nem transferência de paciente para outros hospitais da região. No momento do incidente, 92 pacientes estavam no prédio.

Os pacientes continuam em atendimento de suas patologias e já estão retornando à internação para continuação do seu tratamento de origem no próprio Hospital Balbino”.