Incêndio atinge galpão da Viradouro, a campeã do carnaval em 2020

Um incêndio atinge o galpão da Viradouro na Cidade do Samba, na Gamboa. A escola foi a campeã do carnaval deste ano. Há equipes dos bombeiros no local, assim como da CET-Rio e da Polícia Militar. Ainda não há informações sobre feridos. O incêndio teve início por volta das 7h.

O quartel central dos bombeiros disponibilizou uma espécie de carro-pipa para ajudar no combate à chamas que, segundo informações iniciais, atingiram o terceiro e o quarto andares. Antes das 9h, a fumaça tinha reduzido.<!–

Devido ao incêndio, a Linha 1 do VLT está operando do Santos Dumont à Parada dos Navios. Já em razão de um acidente na saída da plataforma de Cordeiro da Graça, a Linha 2 opera da Praça Quinze a Santo Cristo. A Linha 3 funciona normalmente.<!–