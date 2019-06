Incêndio atinge cobertura do Hospital do Coração em São Paulo

Incêndio no Hospital do Coração (HCOR) neste exato momento no bairro Paraíso em São Paulo. Segundo testemunhas que trabalham nas proximidades do edifício, há muita correria e primeiros veículos do corpo de bombeiros começam a chegar. No momento não há informações de vítimas. pic.twitter.com/CCF0kStGaO

— Vinicius Ramos ® (@Vini_Ramos14) June 28, 2019