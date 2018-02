Incêndio atinge centro de distribuição dos Correios no Rio

Um incêndio de grandes proporções atingiu o centro de distribuição dos Correios que fica no bairro do Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou antes das 2h de hoje (2) e, neste momento, homens de três quartéis fazem o trabalho de rescaldo no local.

O incêndio atingiu um galpão e pelo menos seis veículos que estavam estacionados dentro da área do centro de distribuição, que fica na estrada do Tindiba.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre vítimas até o momento.