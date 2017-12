Brasília – A Imprensa Nacional ainda não havia divulgado a primeira seção do Diário Oficial da União desta quinta-feira (07). Até por volta das 9h10, só estavam disponíveis no site do órgão as seções 2 e 3 da publicação.

De acordo a Imprensa Nacional, houve um problema técnico que impossibilitou a divulgação da seção 1 no site e não há previsão para que isso seja feito.

Desde o início do mês, a versão impressa do Diário Oficial não é mais divulgada.