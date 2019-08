Imprensa internacional repercute rejeição de ajuda do G7 para Amazônia

São Paulo — A decisão do governo brasileiro de rejeitar a ajuda internacional de 20 milhões de euros oferecida pelo G7 para auxiliar no combate às chamas na Amazônia repercute nesta terça-feira (27) na imprensa internacional.

Veículos de comunicação, principalmente da Europa, reforçam o tom de conflito entre o presidente Jair Bolsonaro, do Brasil, e o presidente Emmanuel Macron, da França.

O jornal francês Le Soir destaca que “prosseguindo a sua retórica anti-Macron”, o governo brasileiro rejeita a ajuda internacional.

Cita, ainda, a fala do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, sobre o incêndio na Catedral Notre-Dame. “Agradecemos, mas talvez esses recursos sejam mais relevantes para reflorestar a Europa. O Macron não consegue sequer evitar um previsível incêndio em uma igreja que é um patrimônio da humanidade e quer ensinar o quê para nosso país? Ele tem muito o que cuidar em casa e nas colônias francesas”, disse o ministro.

Já o espanhol El País sinaliza para a “rápida escalada diplomática” entre Brasil e França. A reportagem traz relatos de fumaças em Porto Velho, que estão prejudicando crianças e idosos.

A manchete do jornal americano The Guardian cita frase do ministro Onyx, que sugeriu que o fundo financeiro “deve ser usado no reflorestamento da Europa e não em práticas colonialistas”.

Amazon rainforest fires: Brazil to reject $20m pledged by G7 https://t.co/O19LlvXOu6 — The Guardian (@guardian) August 27, 2019

A revista Forbes destaca a recusa da ajuda financeira, mas relembra que o presidente Bolsonaro afirmou recentemente que o Brasil “não tinha recursos” para combater os incêndios.

A publicação cita, também, que “o líder de extrema-direita Bolsonaro tem sido acusado de reverter décadas de proteção ambiental no Brasil, introduzindo uma política que incentiva o desmatamento para maior desenvolvimento e agricultura”.

O site de notícias Business Insider fala sobre a decisão de classificar a ajuda internacional como “colonialista e imperialista”.

O veículo diz que a medida “acontece em meio a uma briga entre Macron e Bolsonaro”, que culminou com o presidente brasileiro “zombando da mulher de Macron”.

Os jornais ainda estão atualizando as reportagens com a fala mais recente de Bolsonaro, de condicionar a ajuda do G7 caso o presidente francês se desculpe pelas ofensas proferidas ao Brasil e desista da ideia de dar à Amazônia um status internacional.