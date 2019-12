Impeachment de Salles?

Na manhã desta quinta 12, o ministro Edson Fachin determinou que a admissibilidade do impedimento do ministro irá ao Plenário do STF. Esse imbróglio ficará, agora, nas mãos do presidente Dias Toffoli, responsável por definir a pauta do STF. Fachin havia se manifestado pelo arquivamento da ação, acompanhando posicionamento do Ministério Público Federal. O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) entrou com recurso. A Corte vai decidir agora se parlamentares detêm legitimidade para pedir o impeachment do ministro. Na oportunidade, Contarato fará a sustentação oral pelo afastamento de Salles. A ação foi arrolada por membros da bancada da Rede Sustentabilidade. Além do senador Contarato, que teve a iniciativa de propor essa ação, o senador Randolfe Rodrigues e a deputada Joênia Wapichana também subscreveram a peça. Eles sustentam que Salles cometeu crime político-administrativo.

Crivella libera R$ 268 mi para saúde

O prefeito Marcelo Crivella publicou nesta quinta-feira dois decretos que liberaram 268 milhões de reais para Secretaria Municipal de Saúde. Anteriormente, a verba estava contingenciada. Ainda não é possível saber quanto desse dinheiro será usado para pagar funcionários de Organizações Sociais que estão em greve. No início da tarde desta quarta, o prefeito publicou um vídeo direto do Planalto Central, em Brasília, em suas redes sociais, onde anunciou que os salários de todos os cinco mil agentes de saúde das Clínicas da Família e dos técnicos de enfermagem seriam depositados nesta quinta-feira. Crivella, que chega a afirmar na gravação que está vencendo a crise, também comemorou a liberação de 36 milhões de reais para o custeio dos hospitais Albert Schweitzer, Rocha Faria e Pedro II, mas não especificou de onde partiu a verba nem deu detalhes sobre a negociação.

Guerra dos radares móveis

O presidente Jair Bolsonaro determinou, nesta quinta-feira, que a Advocacia-Geral da União (AGU) recorra da decisão do juiz federal Marcelo Monteiro, de Brasília, que derrubou, no dia anterior, a determinação do Executivo, que suspendeu a utilização de radares estáticos, móveis e portáteis nas rodovias federais do país. Procurada, a AGU informou que ainda não apresentou recurso. O magistrado deu de 72 horas para a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) restabelecer o funcionamento dos equipamentos de fiscalização. Caso a decisão não seja cumprida, a União deverá pagar multa de 50 mil reais por dia de atraso.

Serviços crescem 0,8% em outubro

O volume do setor de serviços do Brasil começou o quarto trimestre com alta pela segunda vez seguida, no melhor resultado para outubro em sete anos. Em outubro, o setor de serviços do país cresceu 0,8% na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira 12 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é mais alto para o mês desde 2012, quando houve alta de 1,0%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume teve alta de 2,7%, no melhor outubro desde 2013 (4,2%) nessa base de comparação e também acima da expectativa de avanço de 1,4%. O IBGE explicou que, entre as cinco atividades pesquisadas, quatro mostraram ganhos no mês. O destaque ficou para o avanço de 1,8% do setor de Serviços de informação e comunicação.

Caixa baixa juros do cheque especial

Um dia após uma nova redução da Selic, a taxa básica de juros do país, a Caixa Econômica Federal anunciou a redução de seus juros cobrados tanto no cheque especial quanto no financiamento imobiliário para clientes com relacionamento com o banco. No crédito imobiliário, clientes que recebem seu salário pelo banco pagarão juros de 6,5% ao ano mais a TR, taxa de referência do sistema financeiro que atualmente está zerada. De acordo com a Caixa a redução foi de 0,25 ponto percentual e vale apenas para os financiamentos atrelados à TR, nas diferentes modalidades (Sistema Financeiro de Habitação – SFH e o Sistema Financeiro Imobiliário – SFI). A Caixa também possui financiamento imobiliário atrelado à inflação.

Chinesa negocia fábrica da Ford em São Bernardo

A montadora de caminhões chinesa BYD, com vertente de seus negócios voltada principalmente para a produção de veículos elétricos, negocia a compra da fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O objetivo da empresa é investir na produção de caminhões movidos a energia limpa. As conversas ainda estão em estágio inicial. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada por VEJA. A empresa já mantém uma linha de montagem no Brasil, localizada em Campinas, também em São Paulo, mas a possível aquisição do terreno da Ford envolve um plano de expansão da produção da chinesa em território brasileiro. A intenção da empresa é de comercializar os veículos no país e para nações vizinhas. A estratégia da BYD envolve acompanhar os concorrentes, que passaram a investir na produção de veículos elétricos no país.

Evo Morales na Argentina

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales chegou à Argentina nesta quinta-feira 12 para se asilar no país, anunciou o recém-empossado ministro das Relações Exteriores argentino, Felipe Solá. “Evo está muito agradecido, nos disse que se sente muito melhor aqui do que no México [por onde passou quase um mês logo após renunciar à presidência da Bolívia, no dia 10 de novembro] e não nos pediu nenhuma custódia especial”, disse Solá, segundo o portal argentino Infobae. Solá ainda afirmou que o governo argentino, encabeçado pelo presidente Alberto Fernández e a vice Cristina Kirchner, não reconhecerá o governo de Jeanine Áñez, ex-senadora e autoproclamada presidente da Bolívia. Mas, segundo o chanceler, a Argentina também não se oporá à realização de novas eleições no país andino.

Chile descarta sobreviventes em acidente aéreo

A Força Aérea do Chile informou nesta quinta-feira que está descartada a possibilidade das equipes de busca encontrarem sobreviventes do acidente de um avião da corporação, que havia desaparecido três dias atrás, com 38 pessoas a bordo. Nesta quarta, foram localizados os primeiros destroços da aeronave Hércules C-130. O comandante da Força Aérea, Arturo Merino, explicou que entre os destroços foram achados restos humanos, que serão submetidos a análises de médicos legistas. “As condições dos destroços encontrados do avião tornam praticamente impossível que haja sobreviventes desse acidente”, disse Merino. A descoberta dos pedaços de avião flutuando no mar foi feita pelo navio de bandeira chilena Antarctic Endeavour. Os destroços foram encontrados 30 km ao sul da posição do último contato do avião Hércules C-130, que perdeu comunicação por rádio às 18h13 de segunda-feira.

Netanyahu renunciará a ministérios

Benjamin Netanyahu renunciará aos três cargos ministeriais que ocupa, mas continuará como primeiro-ministro de Israel, anunciaram nesta quinta-feira, 12, seus advogados. O premiê foi indiciado no final de novembro por suborno, fraude e quebra de confiança em três casos de corrupção. Este anúncio ocorre depois que os deputados votaram oficialmente a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições para 2 de março, após os principais partidos do país não conseguirem formar uma coalizão para quebrar o impasse instalado no país desde o último pleito de maio. Além de premiê, Netanyahu é ministro da Agricultura, da Diáspora e da Saúde. A Suprema Corte de Israel recebeu uma petição do “Movimento por um Governo de Qualidade” apelando ao político para renunciar aos deveres ministeriais em vista de seu indiciamento.