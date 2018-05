IML identifica segunda vítima do desabamento de prédio em SP

Os núcleos de Antropologia do Instituto Médico Legal e de Biologia e Bioquímica do Instituto de Criminalística de São Paulo identificaram hoje (11) Francisco Lemos Dantas como a segunda vítima do desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida, após o incêndio ocorrido na madrugada do último dia 1º.

Fragmentos do corpo de Francisco Dantas estava entre os restos mortais encontrados pelo Corpo de Bombeiros na última quarta-feira (9). Além dele, já foi reconhecido Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro. No momento, seis pessoas ainda são consideradas desaparecidas.

O nome de Francisco Lemos Dantas foi incluído pelos bombeiros na lista dos desaparecidos na última terça-feira (8) e passou a ser considerado possível vítima do desabamento do edifício. Dantas, 56 anos, era morador do 8º andar e estava sendo procurado por parentes.

De acordo com o tenente dos Bombeiros, Guilherme Derrite, novos fragmentos ósseos foram encontrados hoje. Segundo ele, aparentemente, são de um fêmur de uma pessoa adulta. No entanto, apenas a análise do IML e do IC pode confirmar a identidade da vítima.

O militar avaliou ainda que a possibilidade se encontrar sobreviventes é remota. “Nós sabemos que o cenário se encontra bem complicado para, hoje, depois de 11 dias de trabalhos intensos, nós localizarmos uma vítima com vida. Essa possibilidade é muito reduzida, haja vista a compactação dos escombros”, destacou o tenente.

Segundo os bombeiros, as buscas já chegaram ao segundo subsolo do prédio, o piso mais profundo e onde podem ser encontradas vítimas. “Já chegamos a uma parte que correspondia ao segundo subsolo, mas não ainda na totalidade. Só vamos parar as buscas por vítimas quando atingirmos o chão do segundo subsolo. Nós não chegamos a esse ponto”, disse.

Os bombeiros estimam que as buscas por vítimas deverão ser encerradas no domingo (13) ou na segunda-feira (14).