Mourão: foco em economia e corrupção

O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, afirmou que o cargo que ele ocupará tem limitações, mas que ele trabalhará para ajudar o presidente eleito Jair Bolsonaro na sua determinação de combater a corrupção e economizar os gastos públicos. A afirmação foi dada em entrevista postada nas redes sociais. “Sou limitado pela Constituição. Tenho de buscar um espaço que, dentro da legalidade, eu possa auxiliá-lo”, disse o militar da reserva, durante entrevista à emissora do Portal UOL. A entrevista foi postada na conta do Twitter do general Mourão. Mourão afirmou também que, para economizar, será necessário reduzir o número de 29 ministérios para algo em torno de 16. “É o que eu chamo de economia da moedinha. Vai começar a pingar moeda no cofrinho, vai gastar menos papel, menos copinho de café, menos tonner, a máquina vai ser enxugada.”

–

Ilan: “frente doméstica”

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, defendeu hoje (4), em Jerusalém, Israel, durante painel com economistas, a necessidade de dar continuidade às reformas, iniciadas pelo governo Michel Temer, e os ajustes fiscais. Segundo ele, a reação dos países em desenvolvimento a eventuais choques externos depende de uma “frente doméstica”. Ilan Goldfajn foi convidado a participar de um painel em que a discussão central foi o papel do Banco Central na economia. Para Goldfajn, os países em desenvolvimento sofrem com o que chama de “choques”: a normalização da política monetária em economias avançadas e os conflitos comerciais. O presidente do Banco Central disse que as reações aos eventuais impactos causados pelos conflitos internacionais dependem dos fundamentos e medidas para atenuar, denominados buffers, em inglês.

–

Inflação cresce 0,48% em outubro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,48% em outubro, ganhando força ante a alta de 0,39% verificada em setembro, mas desacelerando em relação à terceira quadrissemana do mês passado, quando o avanço foi de 0,52%, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado de outubro ficou dentro das estimativas de dez instituições colhidas pelo Projeções Broadcast, que iam de aumento de 0,46% a 0,58%, mas abaixo da mediana das projeções, de 0,51%. Nos primeiros dez meses de 2018, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,76%. No período de 12 meses até outubro, o índice apresentou ganho de 3,63%.

–

A redação do Enem

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 foi “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”, conforme informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo os organizadores, o tema, debatido à exaustão durante a campanha eleitoral, foi decidido há quatro meses. Mais de 5,5 milhões de estudantes estavam inscritos para fazer provas de linguagem, ciências humanas e redação em mais de 1,7 mil municípios. O exame segue no dia 11 de novembro, quando serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. A nota do exame poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

–

União Europeia acelera

O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia – em negociação há quase 20 anos, mas já na reta final – ganhou um novo impulso após as declarações da equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro de que o bloco sul-americano não será prioridade no novo governo. A intenção, segundo o presidente da delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Mercosul, o deputado Francisco Assis, é tentar fechar algum tipo de entendimento comercial ainda durante o governo de Michel Temer. “Estamos preocupados”, disse. “Há uma enorme incógnita sobre qual será o futuro do Mercosul e, portanto, sobre como ocorrerá essa relação de negociação com a União Europeia.” Segundo ele, o Mercosul entregou uma proposta aos europeus no dia 24 de outubro. “Haverá uma tentativa por parte da UE de fazer uma contraproposta”, disse. A negociação com o Mercosul entrou na pauta da reunião da UE da próxima quarta-feira, com a comissária de comércio Cecília Malmstrom.

–

EUA em campanha

Um exército de militantes e candidatos percorria os Estados Unidos neste domingo para convocar eleitores a votar na próxima terça-feira, nas eleições de metade de mandato, que a oposição democrata apresenta como um referendo sobre o governo de Donald Trump, há dois anos na Casa Branca. Nunca tanto dinheiro foi usado em uma votação de metade de mandato, gerando uma avalanche de anúncios em TV, rádio e internet. Em um ou outro lado, foram gastos mais de 5 bilhões de dólares para influenciar o voto dos americanos, superando em 35% o recorde anterior, estabelecido em 2014, segundo o site especializado Opensecrets.org. O fluxo de dinheiro e entusiasmo provém principalmente do campo democrata, decidido a romper o domínio republicano nas duas câmaras do Congresso.

–

29 mortos na Itália

As tempestades que atingem diversas regiões da Itália há mais de uma semana já causaram 29 mortes e danos em várias cidades do país nos últimos dias, segundo informou o primeiro-ministro, Giuseppe Conte. “O vento e as fortes chuvas causaram vítimas e severos danos. O balanço já era trágico nos dias anteriores: 17 mortos, famílias evacuadas e territórios inteiros destruídos. As chuvas das últimas horas, especialmente na Sicília, aumentaram este balanço trágico: 12 novas mortes e um desaparecido”, escreveu Conte em seu perfil do Facebook. O primeiro-ministro da Itália visitou neste domingo a Sicília, onde na última madrugada morreram 12 pessoas, entre elas três menores de idade, em Palermo e Agrigento, como consequência das tempestades. As autoridades italianas ainda buscam outro desaparecido na região.