Igreja Anglicana aceita doações de fiéis por cartão de crédito

A partir desta terça-feira (20), os fiéis da Igreja Anglicana poderão fazer suas contribuições usando o cartão de crédito – anunciou a instituição.

“Em uma era com cada vez menos dinheiro em espécie, as igrejas poderão agora oferecer opções de pagamento sem dinheiro em casamentos, batizados, festas, concertos, assim como para fazer uma doação pontual”, explicou a instituição em um comunicado.

Agora, o voluntário que for recolher as doações na missa também estará com a máquina em mãos, aderindo a um caminho que vem ganhando força em muitos países.

“O modo como pagamos as coisas está mudando rapidamente, especialmente entre os fiéis jovens que não andam mais com dinheiro. E queremos que todas as gerações possam aproveitar ao máximo seus lugares de culto”, disse John Preston, representante da Igreja da Inglaterra.