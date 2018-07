Ideia é manter data de leilão de distribuidoras da Eletrobras, diz Marun

Brasília – O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse que a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto para viabilizar a privatização de seis distribuidoras de energia da Eletrobras já é uma boa sinalização, e a ideia é manter a data do leilão, marcado para 26 de julho.

Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, Marun reconheceu que não há tempo para o Senado aprovar o projeto antes do leilão. O Congresso tinha sessão nesta noite para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019 e depois disso deve entrar em recesso até o início de agosto.

A versão final do projeto aprovado pela Câmara conta com mecanismos vistos como importantes para tornar mais atrativas a as distribuidoras da Eletrobras para os investidores.

Sem a aprovação da matéria pelo Senado, o leilão pode reduzir o interesse nas empresas, principalmente as que atuam na Região Norte.