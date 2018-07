Ibope registra nova pesquisa eleitoral para o Estado de SP

São Paulo – Em meio à realização das convenções partidárias, que oficializam as candidaturas dos pré-candidatos, o Ibope realiza nesta semana uma nova pesquisa com eleitores de São Paulo. O levantamento, que tem data de divulgação estimada para a próxima sexta-feira, 3, vai avaliar os cenários para a Presidência da República, governo do Estado e Senado. Ele será divulgado pela TV Bandeirantes.

Na última sondagem, divulgada em 29 de junho, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) apareceu em primeiro lugar no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com entre 17% e 19% das intenções de voto. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, ele está empatado tecnicamente com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), que obteve 15% das preferências. No cenário com Lula, o líder petista chega a 24% das intenções, contra os mesmos 17% de Bolsonaro e 13% de Alckmin.

No cenário estadual, o ex-prefeito João Doria (PSDB) apareceu com 19%, também empatado tecnicamente com o segundo colocado, o presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), que chegou a 17%.

A pesquisa foi registrada no Superior Tribunal Eleitoral (TSE) sob o número BR-09683/2018.