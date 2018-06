Ibope registra duas pesquisas de intenção de voto a serem divulgadas

São Paulo – O Ibope Inteligência registrou, neste final de semana, duas pesquisas de intenção de voto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com data de divulgação prevista para a próxima quinta-feira, 28.

Uma delas foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que até então avaliava apenas aprovação do governo do presidente Michel Temer (MDB). Desta vez, serão avaliados dois cenários para o primeiro turno: um com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outro com a substituição deste pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O levantamento abrange todo o território brasileiro e não serão pesquisados cenários de segundo turno.

O segundo levantamento foi pedido pela TV Bandeirantes e será aplicado apenas no Estado de São Paulo. Além das perguntas sobre o governo estadual e o Senado, serão também avaliados três cenários presidenciais: um com Lula, um com Haddad e um terceiro com o ex-governador da Bahia, Jaques Wagner, também do PT. Também não serão avaliados cenários de segundo turno.

Paralelamente, o Ipespe realiza nova rodada da pesquisa presidencial encomendada pela corretora XP, com previsão de divulgação também para o dia 28.

Nesta segunda-feira, 25, também deve ser conhecido o resultado da pesquisa encomendada pelo Poder360 para o Estado de Minas Gerais. Serão analisados os cenários para o governo estadual, o Senado e a Presidência, esta última com apenas seis candidatos: AlvaroDias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede). Separadamente, será feita uma pergunta especifica sobre o potencial de votação no empresário mineiro Josué Gomes (PR), filho do falecido ex-presidente José Alencar.