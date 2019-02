No RS, para o Senado, Lasier lidera com 31%, diz Ibope

Porto Alegre – Os candidatos Lasier Martins (PDT) e Olívio Dutra (PT) continuam tecnicamente empatados na disputa ao Senado no Rio Grande do Sul, de acordo com a pesquisa Ibope divulgada no início da noite desta quarta-feira, 24.

Lasier soma 31% das intenções de voto e Olívio, 26%. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais e para menos.

O senador Pedro Simon (PMDB) aparece com 13% dos votos; Simone Leite (PP), com 5%; Júlio Flores (PSTU), com 1%; e Ciro Machado (PMN), com 1%. O candidato Gold (PRP) não somou 1% dos votos. Brancos e nulos atingiram 8% e indecisos, 15%.

Esta é a segunda pesquisa Ibope realizada após a entrada de Pedro Simon na disputa – antes, o candidato da coligação era Beto Albuquerque (PSB), que agora concorre a vice-presidente da República na chapa de Marina Silva (PSB).

O levantamento foi encomendado pelo Grupo RBS. Ibope entrevistou 1.008 eleitores entre os dias 21 e 23 de setembro.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número RS-00020/2014 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-00768/2014.