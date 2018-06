Ibope: Em SP, Bolsonaro mantém liderança em cenário sem Lula

São Paulo – O deputado Jair Bolsonaro (PSL) manteve a liderança da pesquisa de intenção de voto realizada pelo Ibope com eleitores do Estado de São Paulo no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o levantamento, realizada entre os dias 23 e 26 de junho a pedido da TV Bandeirantes, o parlamentar fluminense chega a 17% no cenário em que petista é substituído pelo ex-prefeito Fernando Haddad, e 19% quando a vaga é ocupada pelo ex-governador da Bahia, Jaques Wagner.

O desempenho é similar ao obtido na última pesquisa, realizada no final de maio, em meio à greve dos caminhoneiros. Nela, Bolsonaro obteve 19% das preferências no cenário com Haddad.

Como a margem de erro é de três pontos, Bolsonaro está tecnicamente empatado com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), que obteve os mesmos 15% de intenção de voto da pesquisa anterior, e com a ex-ministra Marina Silva (Rede), que subiu de 11% para 13%. Os resultados independem do candidato petista testado.

Ciro Gomes (PDT) aparece em quarto colocado, com entre 6% e 7% das intenções de voto, mesmo patamar de maio (6%). Haddad tem 3% das intenções no cenário em que seu nome é testado. Já Wagner não pontuou.

Alvaro dias (Podemos) tem entre 2% e 3% das preferências. Henrique Meirelles (MDB) alcança 2% das intenções de voto e o ex-presidente Fernando Collor de Mello obtém entre 1% e 2%, a mesma faixa de João Amoêdo (Novo). Aldo Rebelo (Solidariedade), Guilherme Boulos (PSOL), Manuela D’Ávila (PCdoB), Rodrigo Maia (DEM), Flávio Rocha (PRB), Levy Fidelix (PRTB), Paulo Rabello de Castro (PSC), Valéria Monteiro (PMN) e João Goulart Filho (PPL) pontuam entre zero e 1%.

Brancos e nulos foram 21% no cenário com Haddad e 28% no cenário com Wagner. O porcentual dos que não souberam ou não quiseram responder oscilou entre 4% e 5%.

Lula

No cenário em que seu nome é testado, o ex-presidente chega a 24% das intenções de voto, nível ligeiramente superior ao de maio (23%). Com a avanço, ele deixa de empatar tecnicamente com Bolsonaro, que alcança os mesmos 17%. Em seguida, aparecem Alckmin (13%), Marina (8%), Ciro (4%), Alvaro Dias e Meirelles (2%). Os demais ficam entre zero e 1%. Brancos e nulos atingem 21% e não sabem/não responderam chegaram a 5%.

A pesquisa foi feita entre os dias 23 e 26 de junho, com 1008 pessoas. O número de registro no TSE é 03598/2018.