Ibope: Dilma Rousseff (PT) lidera corrida ao Senado (MG) com 22%

São Paulo – A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) lidera as intenções de voto ao Senado por Minas Gerais, com 22%, informou o Ibope na noite desta quarta-feira, 29. A petista, alvo de processo de impeachment em 2016, transferiu em abril o domicílio eleitoral de Porto Alegre (RS) para Belo Horizonte (MG), cidade onde nasceu.

Na segunda colocação, seis candidatos estão tecnicamente empatados, quando se considera a margem de erro de três pontos porcentuais: o jornalista Carlos Viana (PHS) tem 11%; Coronel Lacerda (PPL) e Professor Túlio Lopes (PCB), 7% cada; Dinis Pinheiro (SD) e Rodrigo Pacheco (DEM), 6% cada; e Bispo Damasceno (PPL), 5%.

Pontuam 4% as candidatas Ana Paula Alves (PCO) e Vanessa Portugal (PSTU). Com 3% cada, aparecem Edson André dos Reis (Avante), Jaime Martins (PROS) e Rodrigo Paiva (Novo). Na sequência, com 2%, estão Duda Salabert (PSOL), Kaká Menezes (Rede) e Miguel Correa (PT).

Votos brancos e nulos são 26% para a primeira vaga e 35% para a segunda. Não souberam ou não responderam 52%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. Foram ouvidos 1.024 eleitores de 76 municípios do Estado entre 24 e 26 de agosto. O levantamento foi registrado no TRE com o número MG-07647/2018 e no TSE sob o número BR-01237/2018. O nível de confiança é de 95%.