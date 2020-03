Ibirapuera e mais 106 parques de SP serão fechados a partir de sábado

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), acaba de anunciar que a partir deste sábado, 21, todos os 107 parques da cidade serão fechados, inclusive o Parque Ibirapuera. Os parques estaduais também não irão funcionar, como o Hortoflorestal, em Campos do Jordão.

A medida tem por objetivo conter o avanço do coronavírus na maior cidade do Brasil. O estado de São Paulo é o que tem o maior número de casos da doença, com mais de 250 pacientes infectados e, ao menos, cinco mortes. .

“Nos últimos dias a vigilância sanitária percebeu um aumento no fluxo de pessoas”, disse Covas, acrescentando que é uma decisão difícil, mas necessária neste momento de surto da doença.

Amanhã também passa a valer o estado de calamidade pública na capital paulista e em todo o estado de São Paulo, segundo anunciou o governador João Doria (PSDB) em entrevista coletiva.

Já há restrições no comércio e no funcionamento de shoppings center, bem como a recomendação de auto quarentena para a população que conseguir.