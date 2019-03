Ibaneis diz que usará Lei de Segurança Nacional para fechar Papuda

Brasília – O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse nesta terça-feira, 26, que entrará ainda hoje com uma ação judicial com base na Lei de Segurança Nacional para tentar fechar o presídio federal de segurança máxima no complexo da Papuda, para onde foram transferidos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), incluindo Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola. O governador tem feito severas críticas à condução do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre a transferência de líderes de facções criminosas para a capital federal.

“O ministro Moro tem sua segurança garantida, mas já prendemos oito indivíduos na semana passada. Temos relatórios de inteligência que mostram que o PCC já está na região. Me preocupa, porque daqui a pouco teremos nossos filhos estudando com os filhos desses bandidos, porque eles têm dinheiro”, disse Ibaneis.

Temer e jatinho

O governador ainda confirmou que emprestou seu jatinho particular para que o ex-presidente Michel Temer, preso na semana passada retornasse do Rio de Janeiro para São Paulo, após ter a sua prisão revogada na tarde de ontem. “Não ia deixar um homem idoso, que é presidente do meu partido, ter que pegar um avião de carreira para voltar para casa achincalhado, após uma prisão considerada ilegal pela Justiça Federal”, disse o governador, que não revelou o custo desse uso da aeronave. “O avião é meu, o dinheiro é meu. (O valor gasto) não importa”, respondeu a repórteres.