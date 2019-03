Rio de Janeiro/São Paulo – O órgão ambiental federal Ibama multou a Petrobras em 8,19 milhões de reais devido ao vazamento de óleo durante transferência da plataforma P-58 para o navio São Sebastião, a cerca de 85 km da costa do Espírito Santo, no último sábado, conforme informou em nota nesta sexta-feira.

Na quinta-feira, a mancha de óleo ainda atingia 10 quilômetros quadrados e deslocava-se na direção sul, a cerca de 200 km do litoral norte do Rio de Janeiro, de acordo com o Ibama.

“Analistas do Ibama participam de vistorias diárias na região em helicóptero e avião equipado com sensores. Em ação coordenada com a Marinha e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Instituto seguirá monitorando a mancha e acompanhando as ações adotadas para contenção e recolhimento do óleo no mar”, afirmou.

Segundo as primeiras informações, o vazamento somou 260 mil litros, de acordo com o Ibama. A Petrobras informou posteriormente que o volume vazado atingiu 188 mil litros.

Em nota divulgada horas após o comunicado do Ibama, a Petrobras afirmou que não foi notificada sobre a multa aplicada pelo órgão ambiental e reiterou um posicionamento divulgado anteriormente, segundo o qual um sobrevoo da área na segunda-feira “não encontrou mancha de óleo no mar”.

A empresa admitiu, no entanto, que sobrevoos posteriores e imagens de satélite “identificaram finas camadas de óleo na superfície, com brilho característico, possivelmente resquícios do incidente”.

“Embarcações realizaram sua dispersão mecânica, com o uso de jatos de líquido, conforme procedimento padrão recomendado pelo Ibama nessas situações”, acrescentou a estatal.

A petroleira disse ainda que tem reportado suas ações à Marinha e ao Ibama.