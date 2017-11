Huck sobre Aécio: “Quem nunca se decepcionou com um amigo?”

São Paulo – Em evento nesta segunda-feira (27) em São Paulo, o apresentador Luciano Huck afirmou que não teve mais contato com o senador Aécio Neves, do PSDB, depois de ele ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República junto com o presidente Michel Temer.

“Quem na vida nunca se decepcionou com um amigo? A gente nunca discutiu política, um não entrava na seara do outro, mas eu fiquei decepcionado, claro”, disse o apresentador durante o evento Amarelas ao Vivo, de Veja.

O diretor de redação de Veja, André Petry, retrucou: “decepcionado sim, mas surpreso?”. Huck disse ter ficado surpreso “com o modus operandi”. “Fiquei triste por ele, triste pelo sistema, pela situação como um todo”.

Petry ainda insistiu, perguntando se eles não eram mais amigos. “Cara, não falei mais”, respondeu o apresentador.

Nesta segunda, o apresentador assinou um artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo negando que irá se candidatar à Presidência da República, mas reafirmando que irá “continuar, modesta e firmemente, tentando contribuir de maneira ativa para melhorar o país”.