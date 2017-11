“Contem comigo, mas não como candidato a presidente”, diz Huck

Um dos nomes mais citados como candidato com chances em 2018, o apresentador de TV Luciano Huck desembarcou da disputa nesta segunda-feira, em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo.

“Como Ulisses em ‘A Odisseia’, nos últimos meses estive amarrado ao mastro, tentando escapar da sedução das sereias, cantando a pulmões plenos e por todos os lados, inclusive dentro de mim”, diz o artigo.

Huck afirma ainda que a mulher, os filhos, seus familiares e os amigos mais próximos são unânimes em afirmar que “é fundamental o movimento de sair da proteção e do conforto das selfies no Instagram para somar forças na necessária renovação política brasileira. Mas daí a postular a candidatura a presidente da República há uma distância maior que os oceanos na jornada de Ulisses”.

“Com a mesma certeza de que neste momento não vou pleitear espaço nesta eleição para a Presidência da República, quero registrar que vou continuar, modesta e firmemente, tentando contribuir de maneira ativa para melhorar o país”, diz o apresentador, que finaliza dizendo “contem comigo. Mas não como candidato a presidente”.

Neste domingo, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, havia antecipado que Huck anunciaria hoje, numa entrevista em São Paulo, seu desembarque da disputa.

O apresentador, que não é filiado a nenhum partido, teria tomado a decisão na quinta-feira, dia em que o jornal O Estado de S. Paulo publicou manchete com uma pesquisa mostrando que a aprovação do apresentador havia crescido em dois meses e já batia 60%.

Em encontros com acadêmicos, economistas e políticos, Huck vinha afirmando que seu maior projeto era uma grande renovação do Congresso nacional, com até 100 representantes de uma nova geração, e uma atuação suprapartidária.

Sem o apresentador, a vaga de outsider para 2018 segue em aberto.