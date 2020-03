Hospital Einstein, em SP, tem 7 pacientes com coronavírus na UTI

O Hospital Israelita Albert Einstein publicou boletim oficial no qual diz que, até a manhã de quarta-feira (18) tinha 21 pacientes confirmados com coronavírus em sua rede. Deles, sete estavam na UTI.

Há ainda 24 pacientes considerados suspeitos para o COVID-19 na rede hospitalar.

As últimas notícias da pandemia do novo coronavírus:

Nesta quarta-feira a Prevent Senior, operadora de saúde especializada em idosos, também divulgou os casos que trata em sua rede.

O plano tem 55 pacientes tratados com o protocolo do COVID-19. Além dos 26 que estão internados na UTI, 29 estão acomodados em apartamento, sendo que apenas 7 estão confirmados e 22 aguardam o resultado do exame.

A rede da Prevent Senior registrou três das quatro mortes pelo vírus em São Paulo.