Horário de verão começou à 0h deste domingo

O horário de verão de 2018 começou à 0h deste domingo (4) para moradores de 10 estados e do Distrito Federal. Nesses locais, os moradores tiveram de adiantar o relógio em uma hora.

O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) e vai vigorar até o terceiro domingo de fevereiro de 2019 (dia 17).

Com a vigência do horário especial, o Brasil terá quatro fusos diferentes, uma vez que os estados das regiões Norte e Nordeste permanecerão no horário normal.

Mudanças

Até o ano passado, o horário de verão tinha início no terceiro domingo de outubro. Atendendo um pedido do TSE, o governo alterou o início do horário de verão este ano para que não coincidisse com o primeiro e o segundo turno da eleição.

No começo do mês, o governo federal chegou a anunciar que iria adiar o início do horário de verão para o dia 18 de novembro a pedido do Ministério da Educação que não queria prejudicar os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Palácio do Planalto acabou recuando e decidiu manter a data em 4 de novembro.

Relógios de celulares

As mudanças na data de início do horário de verão chegaram a causar confusão. No dia 15 de outubro, usuários de telefone celular, em especial da operadora TIM, acordaram uma hora mais cedo em função de um problema do sistema da operadora que adiantou o relógio dos telefones celulares para o horário de verão automaticamente.

Na semana seguinte, mais clientes de operadoras de celular passaram pela mesma situação, em que os relógios de seus aparelhos foram adiantados de forma automática para o horário de verão.