“Honrado em ser preocupação eleitoral”, diz Meirelles sobre Maia

Por Eduardo Rodrigues, do Estadão Conteúdo

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na manhã desta quinta-feira, 18, que se sente “honrado” com as preocupações de possíveis concorrentes à Presidência da República – como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) – com a sua eventual candidatura.

“Sobre preocupações de outras pessoas, acho muito normal, razoável e legítimo que pessoas – seja lá quem for – fiquem preocupadas com potenciais adversários no futuro”, disse Meirelles em entrevista à Rádio Metropolitana de Salvador, após ser questionado sobre Maia.

Segundo o ministro, as preocupações em torno da sua eventual candidatura em 2018 começaram ainda um ano e meio atrás, quando assumiu o Ministério da Fazenda. “Minha resposta continua a mesma: fico muito honrado que fiquem preocupados comigo, com o meu potencial de crescimento no futuro”, afirmou.

Questionado também sobre o fato de Michel Temer ter dito em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo que o preferia no Ministério da Fazenda, Meirelles respondeu que o presidente não poderia ter dado uma resposta diferente.

“Achei natural. Ele deu a resposta óbvia e correta. Fico feliz que ele esteja satisfeito com o meu trabalho e desejando que eu possa continuar o maior tempo possível. Não existe um elogio maior a um profissional”, completou.

O ministro voltou a dizer que só tomará uma decisão sobre a sua candidatura no final de março ou começo de abril. Meirelles reforçou que hoje está “inteiramente dedicado” ao trabalho no ministério e, segundo ele, o resultado desse trabalho é que decidirá o seu futuro.

“Se o Brasil estiver crescendo, gerando emprego e com inflação baixa, poderei pensar em outras alternativas”, respondeu. “A economia não é algo vago, a economia afeta a vida de todos. Quem tem essa responsabilidade tem que levar isso muito a sério, não pode ficar pensando em outras coisas”, concluiu.