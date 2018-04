Homicídios no Rio tiveram redução de 9,2% em fevereiro, diz ISP

O número de homicídios no estado do Rio caiu 9,2% no mês de fevereiro, registrando 561 casos, comparado ao mesmo período do ano passado, que teve 618 casos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2), pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), ligado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Seseg).

Embora tenha havido uma melhora neste item, o número ainda é alto, indicando que houve 19 mortes violentas por dia no estado. Em fevereiro deste ano, foram 437 casos de homicídios dolosos (quando há intenção de matar), 21 latrocínios seguidos de morte, 3 lesões corporais seguidas de morte e 100 mortes em operações policiais. Este último item registrou alta de 17,6% em relação a fevereiro de 2017, quando ocorreram 85 mortes em operações policiais.

Roubos

O relatório do ISP faz ressalva referente ao registro de crimes contra o patrimônio ocorridos no período de janeiro a abril de 2017, quando ocorreu paralisação nas atividades de várias delegacias, período em que só eram registrados casos de crimes contra a vida e roubo de carros.

Neste sentido, o ISP diz que não se deve comparar, por exemplo, o número de roubos de rua deste ano com o do ano passado, a fim de não haver distorções. Em fevereiro último, houve 10.451 roubos de rua, que englobam roubo a transeunte, de aparelho celular e em transporte coletivo. O total significa que os moradores e turistas em todo o estado do Rio foram vítimas de roubo 373 vezes por dia, ou 15 roubos por hora, o que dá um roubo a cada quatro minutos.

As informações completas podem ser acessadas na página do ISP na internet (www.isp.rj.gov.br).