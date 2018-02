Homens armados matam paciente dentro de ambulância no Rio

Um homem foi assassinado dentro de uma ambulância no último sábado (3), na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Ele era paciente do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, e estava sendo levado para outra unidade de saúde, para que fosse submetido a exames.

Quando a ambulância deixava o hospital, foi interceptada por um carro, de onde saíram quatro homens armados com fuzis. Eles ordenaram que o motorista da ambulância deixasse o local, entraram no veículo e efetuaram vários disparos no paciente.

Segundo a Polícia Militar, o homicídio ocorreu na Rua Guarulhos, que fica na lateral do Albert Schweitzer.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. A identidade da vítima não foi revelada.