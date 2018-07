Homem se irrita e incendeia carro estacionado em frente a sua garagem

O engenheiro Fábio Morganti Verciani, 61 anos, está preso desde ontem (30) por colocar fogo em um carro que estava em frente à garagem da casa dele no bairro Pinheiros. O caso ocorreu por volta das 16h na Rua dos Zaparas, na zona oeste paulistana.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi detido em flagrante por policiais militares e levado ao 14º Distrito Policial. Verciani responderá por dano.

O empresário Angelo Tomi Leibovici, proprietário do carro, informou que o veículo, um Honda CRV, estava estacionado a 50 centímetros do meio-fio rebaixado, na porta da garagem. Ele afirmou que escolheu o local, a três quarteirões da Rua Mourato Coelho, onde ele tem um restaurante, por causa da feira livre que ocorre aos sábados e também porque, com os jogos da Copa do Mundo, as ruas da Vila Madalena estão interditadas.

“Minha esposa encostou nesse local, porque precisaria do carro à tarde. Ela veio almoçar aqui [no restaurante] e sairia logo em seguida e aconteceu isso”, relatou. Segundo Leibovici, o carro não impedia a saída da garagem. “Um absurdo. Ele já tinha furado o pneu, riscado o porta-malas e depois ateou fogo. Não tem cabimento uma coisa dessas.”

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência de um veículo obstruindo a garagem, mas ao chegarem ao local encontraram o carro em chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. Conforme os policiais, Verciani confessou que havia jogado álcool no veículo e ateado fogo. Levado ao Distrito Policial, o engenheiro permanece à disposição da Justiça.