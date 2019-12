Homem morre em alagamento de garagem em São Paulo

São Paulo – A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta segunda-feira 23 deixou pelo menos uma vítima fatal. Um homem de 60 anos morreu após o subsolo do prédio em que estava, na Zona Norte da cidade, ser inundado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a água subiu até o teto da garagem do edifício localizado na Rua Ezequiel Freire, no bairro de Santana. Seis equipes de resgate atuaram no caso, inclusive um mergulhador.

Região mais afetada pela tempestade, a Zona Norte fez a capital paulista acionar estado de atenção por mais de três horas nesta tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. O motivo foi o transbordamento do Córrego Paciência, próximo do cruzamento entre a Avenida Edu Chaves com a Avenida Sanatório.

Além da fatalidade, o Corpo de Bombeiros atuou em mais de 106 chamados nesta segunda-feira para problemas envolvendo enchentes, 19 para quedas de árvores e quatro para desabamentos.