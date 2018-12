Homem invade catedral em Campinas, mata cinco pessoas e comete suicídio

Da redação, com agências

Por Da redação, com agências

Um homem entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, no centro da cidade, na tarde desta terça-feira (11) e atirou em oito pessoas que estavam rezando no local.

As primeiras informações indicam que cinco pessoas teriam morrido, sendo quatro homens, incluindo o atirador, e uma mulher. Uma sexta vítima não resistiu e faleceu no hospital.

Na hora do ataque houve correria no centro da cidade, principalmente na rua 13 de Maio, uma das mais movimentadas do comércio local.

O autor dos disparos usou uma pistola e um revólver. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os feridos para hospitais da cidade.

Segundo informações do site G1, uma mulher de 65 anos, com ferimentos na região da cervical, foi levada ao Hospital Mário Gatti, enquanto outra, de 40 anos, foi levada ao Hospital de Clínicas da Unicamp.

A terceira vítima, de acordo com o site, também estaria em estado estável, segundo o Samu, mas não há informações sobre para qual unidade ela deve ser encaminhada. O entorno da Catedral está isolado e câmeras de monitoramento da CinCamp registraram a movimentação na área.

Na hora dos disparos a polícia estava mobilizada para um roubo a banco no centro de Campinas. Várias viaturas estavam a postos para cercar a região.