Homem é morto com 70 tiros de fuzil no Tatuapé, zona leste de SP

São Paulo – Um homem foi morto com tiros de fuzil na noite desta segunda-feira, 23, no bairro do Tatuapé, localizado na zona leste de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em um carro por volta 23h na rua Coelho Lisboa, quando um veículo com quatro pessoas se aproximou e disparos foram efetuados.

Relatos preliminares apontam que mais de 70 tiros foram disparados, mas a informação ainda não foi confirmada pela corporação. A vítima chegou a ser socorrida no Pronto-Socorro do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A ocorrência foi registrada no 31º DP (Vila Carrão).