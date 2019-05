Homem é executado a tiros em Santo André, na Grande SP

São Paulo — Um homem foi executado a tiros na noite de sábado (11) em Santo André, cidade da região metropolitana de São Paulo.

Imagens de uma câmera de segurança, obtidas pela TV Globo, mostram o autor do crime descer de um carro, andar em direção à vítima e disparar. O crime ocorreu na Rua Visconde de Mauá, na Vila Assunção, às 20h19 de sábado.

O homem baleado seria um morador de rua que frequenta as redondezas, segundo a emissora. É possível vê-lo tentar fugir enquanto o autor do crime segue atirando. Em seguida, o homem armado volta correndo ao veículo, entra pela porta do passageiro e o carro dispara.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) teria sido acionado, mas encontrou a vítima já morte no local, segundo a TV. A ocorrência foi registrada como homicídio no 1º DP de Santo André.