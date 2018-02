Homem é baleado em cruzamento na região do Morumbi

São Paulo – Um homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo quando parou com o carro em um semáforo na região do Morumbi, bairro da zona sul de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 21. Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Albert Einstein e o estado dele é estável.

A Polícia Militar informou que a vítima, que não teve o nome divulgado, foi abordada no cruzamento da Rua David Ben Gurion com a José de Jesus por volta das 21h40. Ela levou diversos tiros na região do tórax e rosto.

O homem foi socorrido pela corporação. A PM informou que, pelas últimas atualizações do hospital, ele passou por cirurgia e que seu quadro de saúde era estável.

Uma testemunha ouvida pelo Bom Dia São Paulo, da TV Globo, síndico de um prédio próximo, disse que um homem se aproveitou do mato alto próximo do cruzamento para se esconder.

Ele saiu do matagal e começou a atirar no para-brisa do carro da vítima, que recebeu pelo menos dez disparos. Outro suspeito chegou em uma moto e também atirou pela janela do motorista. Ambos fugiram.

A ocorrência foi registrada na 89ª Delegacia de Polícia, que fica a poucos metros do local.