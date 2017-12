Homem de 55 anos contrai febre amarela em Jundiaí (SP)

Um homem de 55 anos, morador da zona rural de Jundiaí, no interior paulista, foi diagnosticado com febre amarela, segundo a prefeitura da cidade.

O resultado foi confirmado ontem (18) pelo Instituto Adolpho Lutz, embora o paciente esteja internado com quadro estável desde 29 de novembro.

De acordo com a prefeitura, o homem foi o único da sua família a recusar a vacina, amplamente oferecida no bairro de Ivoturucaia, onde ele mora.

O balanço do município indica que 92% da população foram vacinados – o vírus está em circulação na zona rural da cidade e em fragmentos de mata.

Foram registradas 201 mortes de macacos em Jundiaí, sendo que 72 deles tiveram confirmação de febre amarela. Um macaco com diagnóstico positivo foi encontrado a três quilômetros da casa da vítima, perto da cidade de Jarinu.

As doses da vacina contra febre amarela continuam à disposição da população nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, inclusive nas unidades que funcionam com horário ampliado de atendimento (Tamoio, Hortolândia, Agapeama e Novo Horizonte).

A meta é atender pelo menos 95% da população. Na área rural, agentes de saúde fazem a imunização de casa em casa.