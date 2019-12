São Paulo — Um homem armado invadiu uma empresa de informática na Zona Sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, e matou pelo menos duas pessoas a tiros. Uma terceira pessoa foi ferida.

A empresa fica na rua Luís Góis, na Vila Clementino, e o suspeito é ex-namorado de uma das vítimas, de acordo com as informações do G1.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar entrou em confronto com o homem, que havia atirado contra outros funcionários. Ele foi atingido e levado para o pronto-socorro.