Holiday alfineta Bolsonaro por ataque de seguidores a Sheherazade

São Paulo – A jornalista Rachel Sheherazade, que já defendeu publicamente o deputado federal e pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro, mudou de ideia e vem postando críticas a ele em suas redes sociais.

Em seus posts, ela cobra Bolsonaro por explicações sobre o aumento de seu patrimônio durante os mandatos na Câmara dos Deputados, após levantamento do jornal Folha de S. Paulo sobre o assunto.

Apoiadores de Bolsonaro não reagiram bem às críticas e começaram a postar ameaças ao namorado de Sheherazade, Matheus Faria Carneiro, e criticar a jornalista em sua página no Facebook.

Pelo Twitter, Jair Bolsonaro publicou, no domingo (14), uma mensagem afirmando que não tem “nada a ver com a vida privada de quem quer que seja” e nem incentiva “ofensivas neste sentido”, mas sem citar a jornalista.

Fernando Holiday, vereador de São Paulo e militante do Movimento Brasil Livre (MBL), foi tirar satisfação: “Diga isso aos seus asseclas que estão tentando destruir a vida e o casamento de @RachelSherazade por ela não concordar com alguns posicionamentos de vossa excelência!”, respondeu ele no post do deputado.

Diga isso aos seus asseclas que estão tentando destruir a vida e o casamento de @RachelSherazade por ela não concordar com alguns posicionamentos de vossa excelência! — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) January 14, 2018

Há imagens que circulam na internet mostrando ameaças de divulgar um vídeo em que o namorado de Sheherazade, que trabalha em um cartório no Rio de Janeiro, supostamente estaria propondo sexo grupal com a namorada e outra pessoa, chamada Joice.

Também há ameaças vagas sobre divulgação de documentos que provariam que Faria Carneiro comete fraudes. Ele postou um apelo em sua página para que os seguidores ajudem a denunciar os posts.