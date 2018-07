São Paulo deve ter a tarde mais seca do ano nesta sexta, diz Climatempo

São Paulo – A semana com baixa umidade do ar e tempo estável em São Paulo, que estão dificultando a dispersão dos poluentes, pode terminar com o dia mais seco do ano na capital. A previsão meteorológica da Climatempo mostra que o índice pode ser inferior a 20% na sexta-feira, 20 – considerado estado de alerta – e a máxima pode atingir 29ºC.

O recorde de secura deste ano ocorreu no dia 13 de julho, com 24% na medição oficial da estação convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e de 17% na estação automática.

“É possível que volte a acontecer amanhã (sexta) e podemos ter a tarde mais seca do ano. Se não for a mais seca, vai se igualar ao dia 13”, explicou Aline Tochio, meteorologista da Climatempo. Segundo ela, deve chover na capital e na região metropolitana somente a partir da Quarta-feira da semana que vem, dia 25.

Já são 33 dias sem registro oficial de chuva na capital paulista, conforme o Inmet, no Mirante de Santana, na zona norte. Ao considerar precipitações relevantes, são 77 dias. E só há previsão de mudança no clima para o dia 31.

De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a qualidade do ar deve permanecer entre moderada e ruim nas próximas 24 horas. Isso porque, segundo o órgão, a atuação de uma massa de ar seco e estável sobre o Estado vai ocasionar pouca nebulosidade e ventos fracos, com períodos de inversão térmica durante a noite e madrugada.

Com a cidade em estado de alerta (entre 12 e 20%), o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) orienta que alguns cuidados devem ser tomados, como evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h, usar soro fisiológico para olhos e narinas e evitar aglomerações em ambientes fechados.

Trégua no Domingo

O sábado, 21, será de sol entre nuvens com vento intenso, causado por uma frente fria que vem da região Sul e chega a São Paulo. No domingo, 22, a frente fria derruba a temperatura máxima, que será de 23º C, com umidade em torno de 50%, trazendo alívio temporário aos paulistanos.

Na Grande São Paulo, os índices sobem e o dia será úmido, com possibilidade de chuviscos no início do dia, principalmente no ABC Paulista e na zona sul da capital. “Mas a chance é pequena. Se tiver, é só chuvisco, não é chuva. Também não esperamos frio intenso. Na segunda, os dias voltam a ser quentes como se nada tivesse acontecido”, afirma Aline.

Segundo a Climatempo, a chuva é esperada do meio para o final da próxima semana, quando uma frente fria chega à capital. Até lá, a massa de ar seco e estável permanece na cidade.