Hoje nós sabemos quem são reais aliados de Bolsonaro, diz Major Olímpio

Fábio Leite – Em discurso em cima de um carro de som na Avenida Paulista, o senador Major Olímpio (PSL-SP) disse neste domingo, 26, que as manifestações de apoio ao governo Jair Bolsonaro realizadas pelo país revelam quem é mesmo aliado do presidente da República.

“Na campanha eleitoral, quando Bolsonaro estava na crista da onda e perto de ser eleito, tinha gente se estapeando para tirar selfie com ele”, disse Major Olímpio em cima do carro do som do movimento Revoltados Online. “Hoje nós sabemos quem são os verdadeiros aliados de Bolsonaro”, afirmou o senador.

Ao menos seis carros de som ocupam quase toda extensão da Avenida Paulista na manifestação pró-governo em São Paulo. Além da defesa da Reforma da Previdência, da MP 807 (reforma administrativa), do Pacote Anticrime do ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança) e da CPI da Lava Toga (STF), as lideranças dos atos atacam em seus discursos o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), o Centrão, a imprensa, e o MBL, movimento liberal que se posicionou contrário aos atos.

“É importante mostrar que o povo está com ele. Esse é um recado para as raposas do Congresso e para o STF. Não quero pagar lagosta para ministro do STF”, disse a vendedora Sandra Damélio, de 52 anos. “O Congresso está jogando contra a nação. Derrubando o governo não vai ajudar em nada”, afirmou o aposentado Afonso de Lima Lobo, de 64 anos.

Gritos como “STF preste atenção, a sua toga vai virar pano de chão”, “Fora MBL” e “Fora Centrão”, eram intercalados com o slogan de campanha de Bolsonaro: “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”.