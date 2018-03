Henrique Meirelles confirma filiação ao MDB

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou há pouco a filiação ao MDB, partido do presidente Michel Temer. Em post na rede social Twitter, o ministro disse que só anunciará na próxima semana se vai disputar as eleições de outubro.

“Tomei a decisão de me filiar ao @PMDB_Nacional. É nosso desafio aprofundar as mudanças que tiraram o Brasil da pior crise de nossa história. Na próxima semana tomarei a decisão se irei ou não me candidatar nas eleições de outubro”, escreveu o ministro. “Enquanto isso, sigo focado no trabalho no Ministério da Fazenda. Continuarei comprometido a trabalhar pelo Brasil”, acrescentou.

Meirelles estava filiado ao PSD. Minutos antes de anunciar a mudança de partido, ele usou a rede social para defender sua política econômica. “Coerência é um valor fundamental no debate sobre o futuro do Brasil. É preciso deixar claro o que cada um defende. Minha linha sempre foi a mesma: estabilidade, controle dos gastos e da inflação, reformas etc. Só assim vamos melhorar a renda e os serviços para a população”, postou.

O ministro confirmou a ida ao MDB pouco antes de sair para reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto. Ele saiu sem falar com os jornalistas.