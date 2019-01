Helicóptero da PM do Rio cai na Baía de Guanabara

Da redação, com agências

São Paulo – Um helicóptero da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) caiu por volta das 9h da manhã desta segunda-feira, 14, na Baía de Guanabara, próximo à Cidade Universitária, na zona norte da capital fluminense.

A aeronave Fênix 08 do Grupamento Aeromóvel (GAM) tinha quatro policiais militares a bordo. Todos foram socorridos com vida, mas um dos policiais precisou de reanimação cardíaca e não resistiu. Ele havia ficado preso nas ferragens.

Os outros três tripulantes passaram por avaliação médica no local e estão fora de risco.

De acordo com a PM, durante o sobrevoo à Linha Vermelha, houve necessidade de fazer um pouso forçado na água, nas proximidades das ilhas do Governador e do Fundão.

A aeronave, de acordo com a corporação, estava com manutenção regularizada. O acidente será investigado pela Aeronáutica e pelo Centro de Criminalística da PM.

