Augusto Heleno diz que não recebe as críticas de Carlos Bolsonaro

Rio de Janeiro — O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, minimizou nesta sexta-feira críticas feitas por Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, ao órgão responsável pela segurança do chefe do Executivo, dizendo que o presidente jamais colocou em dúvida a eficiência do seu trabalho.

Questionado em entrevista à emissora GloboNews como recebia as críticas do filho do presidente, Heleno respondeu: “Não recebo. Eu tenho subordinação direta ao presidente.” “Hoje mesmo… ele foi muito claro em dizer ‘tenho absoluta confiança no GSI’. Essa é a manifestação que eu escuto, e que tenho certeza que é o que ele pensa”, acrescentou Heleno, citando declaração feita por Bolsonaro mais cedo de que se sente “muito seguro e tranquilo” com o GSI.

Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, disse no início desta semana no Twitter que não andava com seguranças do GSI porque, embora acredite que a grande maioria dos membros do órgão seja de homens de bem, eles estão subordinados “a algo que eu não acredito”.

Na quinta-feira, ao comentar o suicídio de um empresário em evento em Sergipe com a presença do governador do Estado, Belivaldo Chagas, e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, Carlos tuitou: “Mais uma falha de segurança. Seria bom a segurança do presidente ficar mais atenta.” O presidente não estava no evento.