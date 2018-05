HC suspende cirurgias não emergenciais nesta segunda-feira

São Paulo – A Assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo confirmou que vai suspender nesta segunda-feira 28, as cirurgias não emergenciais já agendadas que necessitem de sangue. O motivo é a falta de estoques, que atualmente se encontram em nível crítico.

É importante notar, no entanto, que apenas os procedimentos marcados estão suspensos. Caso o estoque de sangue na Fundação Pró-Sangue se normalize, as cirurgias podem ser retomadas já a partir da próxima terça-feira, 29.

A assessoria observa que a medida tem como objetivo garantir os atendimentos de emergência e que não é possível afirmar que a falta de sangue tenha relação direta com a paralisação dos caminhoneiros, embora considere que a dificuldade de deslocamento até os pontos de doação possa representar um empecilho.

Por fim, a Fundação Pró-Sangue, que abastece o HC e outros hospitais da rede pública de São Paulo, apela aos doadores que compareçam aos postos de coleta do Hospital das Clinicas e no Hospital do Mandaqui, na zona norte, das 8h às 17h.

Mais informações podem ser obtidas no site www.prosangue.sp.gov.br ou no 0800-55-0300.